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جروس يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

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يعقد في السابعة مساء اليوم المؤتمر الصحفي للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، ومعه حازم إمام كابتن الفريق بملعب ٥ يوليو.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر مندوب الاتحاد الإفريقي حيث يتناول المؤتمر الإجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بلقاء الزمالك وحسين داي الجزائري المقرر غدا في الجولة الأخيرة الحاسمة

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في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقيه.

بينما يعقد في الرابعة عصرا مؤتمر فني بحضور أحمد زاهر المدير الإداري ومعه منتصر الرملاوي إداري الفريق ومصطفي حسين ميلا للتنسيق حول مباراة الفريق غدا أمام نصر حسين داي.

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