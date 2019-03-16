رئيس نادي بني سويف: وفرت لبن العصفور لفريق الكرة.. وخصم شهر من الجهاز الفني واللاعبين

قرر المحاسب علي سليم، رئيس نادي بني سويف، توقيع عقوبة مشددة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني، وذلك بسبب هزيمة الديربي القاسية أمام تليفونات بني سويف برباعية مقابل هدفين.

وقال سليم إن العقوبة تتضمن خصم راتب شهر من

مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة وفر "لبن العصفور" للاعبين والجهاز الفني، ولم يقصر معهم على مدار الموسم، لذلك وجب توقيع العقاب المناسب.

وأضاف سليم، أنه ينتظر من

اللاعبين تغيير الصورة التي ظهروا عليها في مواجهة تليفونات بني سويف، مشيرًا إلى أنه يجب على اللاعبين والجهاز الفني، تخطي هذه الأزمة في أسرع وقت والتمسك بفرص الصعود للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن بني سويف يحتل المركز الثاني بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 42 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أسوان صاحب الصدارة.