قرر المحاسب علي سليم، رئيس نادي بني سويف، توقيع عقوبة مشددة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني، وذلك بسبب هزيمة الديربي القاسية أمام تليفونات بني سويف برباعية مقابل هدفين.
وقال سليم إن العقوبة تتضمن خصم راتب شهر منمستحقات اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة وفر "لبن العصفور" للاعبين والجهاز الفني، ولم يقصر معهم على مدار الموسم، لذلك وجب توقيع العقاب المناسب.
وأضاف سليم، أنه ينتظر من
الجدير بالذكر أن بني سويف يحتل المركز الثاني بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 42 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أسوان صاحب الصدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي بني سويف: وفرت لبن العصفور لفريق الكرة.. وخصم شهر من الجهاز الفني واللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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