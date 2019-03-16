أمير مرتضى: نحترم نصر حسين داي لكننا جئنا للجزائر لتحقيق الفوز

أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، احترامه الكامل لفريق نصر حسين داي ، قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا الأحد، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وأشار أمير مرتضي، رغم احترامنا للفريق الجزائري ولكننا جئنا للجزائر، من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور ال 8 لبطولة الكونفدرالية

، التي نسعي للحصول علي لقبها ، مشيرا بأن هذا لن يحدث إلا من خلال تفوقنا في المواجهات الكبيره وشدد المشرف العام على الكرة ، على أن فريق نصر حسين داي يضم كوكبة من اللاعبين المميزين ، ولكنه عليثقة في قدرات لاعبيه والذين تعاهدوا على اسعاد عشاق القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الملعب الذي يقام عليه المباراة جيد وان اللاعبين في كامل تركيزهم من أجل عبور تلك المباراة المهمة. وأوضح أن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي يتواصل هاتفيا مع البعثة أجل تحفيزهم علي القتال في الملعب. وكشف المشرف العام، أن مجلس الإدارة وفر كل سبل الراحة للاعبين وذلك حتي لا يتم تشتيت تركيزهم.