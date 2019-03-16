رياضة | سيناريوهات تعامل الأهلي مع مباراة شبية الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريوهات تعامل الأهلي مع مباراة شبية الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف: "المباراة صعبة وأمام منافس قوي يمتلك هو الآخر طموحات التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، ولكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا لتحقيق الفوز اليوم لحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي".

وأوضح أن الأهلي يلعب دائما على تحقيق الفوز، دون النظر إلى أية نتائج أخرى خاصة بالمنافسين، مؤكدًا أن الأهلي يحترم جميع منافسيه ويتطلع إلى تحقيق الانتصارات.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي شدد في حديثه مع اللاعبين على أهمية التركيز والهدوء الشديد في مباراة اليوم، وعدم تعجل حسم المباراة، مؤكدًا أن الهدف قد يأتي في أي توقيت من اللقاء، ومن ثم على الجميع التعامل مع المباراة بدافع وحيد وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وذكر المدرب العام للأهلي أن الهدف يأتي في أي وقت من المباراة؛ سواء في بدايتها أو في منتصفها أو حتى مع الشوط الثاني أو في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ومن ثم علينا التعامل بتركيز شديد لحسم المياراة وتحقيق النقاط الثلاث، مؤكدًا أن الجهاز الفني حرص في أكثر من جلسة على التحدث مع اللاعبين عن دوافع الفريق الجزائري ورغبته في تأمين المباراة، خاصة أنه يخوض اللقاء بهدفين أمام الفوز أو التعادل.

لاسارتي عن مباريات الأهلي المضغوطة: قرأت أن مارادونا تعرض لمثلها

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي جاهزية فريقه لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الجميع جاهز لتحقيق الفوز من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وأن الفريق يعلم حجم الضغوط المختلفة التي يخوض وسطها المباريات خلال الفترة الماضية، ولكن يسعى الجميع لاستغلال تلك الضغوط لدفع الفريق خطوة إلى الأمام؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وأشار لاسارتي إلى أنه يقدر جيدا حجم الضغوط التي يعاني منها الفريق، ولكن في النهاية تبقي مسألة الضغوط أمر متعارف عليه في لعبة كرة القدم، مؤكدًا أنه سبق أن قرأ في وقت سابق عن خوض أسطورة الكرة العالمية دييجو مارادونا العديد من المباريات المهمة وسط ضغوط كبيرة ومن ثم فإنه يتطلع لتحويل تلك الضغوط إلى دوافع إيجابية لتحقيق الانتصارات.

وتابع لاسارتي: "أثق بشدة في لاعبي الأهلي لحسم نقاط المباراة اليوم وتأمين تأهلنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي".

لاسارتي يرفض المغامرة بمحمد الشناوي

رفض الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المجازفة والدفع بالحارس محمد الشناوي في حراسة الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد الشناوي في تدريب الأهلي الختامي أمس على برج العرب عقب تعرضه للإصابة بالكاحل، خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، وانتهت للأخير بهدف دون رد بالجولة السابقة.

ويلتقي الأهلي شبيبة الساورة الجزائري مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

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ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه