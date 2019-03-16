رياضة | موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يروجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريق لا يعتمد على الدولي المصري محمد صلاح في إحراز الأهداف مؤخرًا.

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وفولهام: "من الجيد أنّ يتقاسم اللاعبون مسئولية إحراز الأهداف، لدينا الآن 73 نقطة، وكل هدف أحرزناه منذ بداية الموسم ساهم في وصولنا إلى ما وصلنا إليه".

وأضاف: "أعتقد أنّ محمد صلاح يقدم أداءً رائعًا هذه الفترة، وإذا نظرنا إلى الفرصة التي سنحت له في مواجهة بايرن، سنجد أنه كان قريبًا من إحراز هدف، لكن الكرة أبعدت من أمامه".

وأكمل: "نشكر الله أنّ ماني يقدم أفضل أداء له في هذه الفترة، كل الأهداف التي سجّلنها بذات الأهمية ولا يهم من يسجّل الأهداف، ولكن بالطبع تنوع مسجّلي الأهداف يعطينا ثقة أكبر، إذا لم يحرز ماني أي هدف في المباريات الخمس الماضية، فربما لم يكن يستطيع أنّ يحرز الهدف الأول في مواجهة بايرن".

ويعاني محمد صلاح من عقم تهديفي في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، كما فشل في الوصول إلى مرمى بايرن ميونخ الألماني بدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

زيدان يحارب مانشستر سيتي على رحيم ستيرلينج يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد للتعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيدان معجب بقدرات الإنجليزي رحيم ستيرلينج، ويريد ضمه كجزء من خطة إعادة بناء ريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام ريال مدريد بضم ستيرلينج يعود إلى عام 2014، وذلك عندما أرسل الميرنجي كشافين لمشاهدة اللاعب، كما أن زيدان اعترف بمراقبة النجم الإنجليزي في عام 2015. ورغم أن ستيرلينج وقع على عقد جديد مع السيتي هذا الموسم حتى صيف 2023، إلا أن الفريق الإنجليزي عليه أن يحارب للحفاظ على خدمات نجمه، في ظل إغراءات ريال مدريد. تشكيل ريال مدريد مع زيدان والصفقات.. 4 لاعبين حاليين فقط توقعت صحيفة "صن" البريطانية، تشكيلة نادي ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل 2019/2020 وذلك بعد التدعيمات المنتظر من إدارة فلورنتينو بيريز. وأعلنت إدارة نادي ريال مدريد تعيين زيدان مدرباً للفريق الكروي الأول بعد أن ساءت نتائج الأبيض واشتعلت الأزمات بين اللاعبين تحت قيادة سانتياجو سولاري. ووضعت الصحيفة البريطانية تشكيلة الريال المتوقعة بالصفقات الجديدة ولكن بتواجد 4 لاعبين فقط من التشكيلة القديمة وهم؛ سيرخيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال، سيرجيو ريجيلون. تشكيل ريال مدريد مع زيدان Advertisements حراسة المرمى: دافيد دي خيا خط الدفاع: كارفخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، سيرجيو ريجيلون خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، إريكسن خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، إيدين هازارد ثورة ريال مدريد.. ميزانية خرافية لـ"زيدان" وبيل ومودريتش أول الضحايا يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإحداث تغييرات عديدة في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل العودة إلى تحقيق الألقاب محليًا وأوروبيًا. وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة الريال تجهز 300 مليون إسترليني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لإعادة ترميم ريال مدريد الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليجا. وتسعى إدارة ريال مدريد أيضًا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي. وأكدت الصحيفة أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي. يذكر أن ريال مدريد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع زيدان حتى صيف 2022 لقيادة الميرنجي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

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