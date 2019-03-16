رياضة | اليوم.. إنطلاق بطولة إفريقيا لكرة الطائرة "سيدات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إنطلاق بطولة إفريقيا لكرة الطائرة "سيدات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق عصر اليوم السبت مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة 17 فريقا بعد أن أجريت ظهر أمس الجمعة مراسم قرعة البطولة والاجتماع الفني، في حضور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، ونائبه كلود موبيتا، وهويدا مندي المدير التنفيذي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالنواحي التنظيمية الخاصة بالبطولة، التي تقام مبارياتها على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، على توفير كافة ما يلزم لنجاح البطولة بعد أن شهدت الساعات الماضية نشاطا كبيرا للجان الداخلية التي تم تشكيلها في وقت سابق؛ للتأكد من جاهزية الصالات والملاعب وتوافر الخدمات الطبية اللازمة والتجهيزات الخاصة للفرق وطواقم التحكيم والوفود المشاركة في البطولة.

وأكدت اللجنة استمرار عمل اللجان كل في مجاله على مدار الساعة؛ من أجل توفير كافة سبل الراحة للوفود من خلال تخصيص مرافقين يجيدون التحدث بالإنجليزية والفرنسية؛ لتسهيل انتقالات الجميع من فنادق الإقامة إلى أماكن التدريب والصالات التي تستضيف المباريات، مع توفير فريق طبي في الملاعب وفي أماكن الإقامة تحسبًا لأية طوارئ.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في الثامنة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبدالله الفيصل، حيث تم التنسيق بين اللجان المختلفة على مدار الساعات الماضية لضمان خروج الحفل بصورة لائقة، وتم عمل أكثر من «بروفة تجريبية» بعدما تمت دعوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وسفراء دول الفرق المشاركة في البطولة.