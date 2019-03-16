رياضة | عاجل.. ترشيح استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترشيح استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل استاد القاهرة ضمن دائرة المرشحين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في المستقبل.

ورشحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا في المستقبل ليكن خارج قارة أوروبا بجانب 5 ملاعب أخرى.

وذكرت الصحيفة أن أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قد ألمح في وقت سابق أنه بإمكانهم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة العجوز.

وأشارت إلى أن استاد القاهرة ملعب كبير يتسع لـ75 ألف متفرج وبإمكانه خلق أجواء رائعة موضحة أن فيرنر مارش المهندس الذي ساهم في تطوير الملعب كان هو أيضاً الذي صمم الملعب الأوليمبي في برلين بألمانيا.

ملاعب مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة

1- ملعب ميت لايف بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يتسع لـ82 ألف مشجع.

2- ملعب مرسيدس بينز بأتالانتا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يتسع إلى 73 ألف متفرج.

3- ملعب الملك فهد بالرياض بالمملكة العربية السعودية والذي يتسع لـ68 ألف متفرج.

4- ملعب الماراكانا بريو دي جانيرو بالبرازيل والذي يتسع لـ78 ألف متفرج.

5- ملعب الملك خليفة بالدوحة بقطر والذي يتسع لـ40 ألف مشجع.

6 – ملعب استاد القاهرة في مصر الذي يتسع لـ75 ألف متفرج

لاسارتي يرفض المغامرة بمحمد الشناوي

رفض الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المجازفة والدفع بالحارس محمد الشناوي في حراسة الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد الشناوي في تدريب الأهلي الختامي أمس على برج العرب عقب تعرضه للإصابة بالكاحل، خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، وانتهت للأخير بهدف دون رد بالجولة السابقة.

ويلتقي الأهلي شبيبة الساورة الجزائري مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

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أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه



