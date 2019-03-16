رياضة | "صالح" يشارك في تدريب المستبعدين بالأهلي.. و"الغزال وسليمان وفتحي" يواصلون التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صالح" يشارك في تدريب المستبعدين بالأهلي.. و"الغزال وسليمان وفتحي" يواصلون التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة شبيبة الساورة المحدد لها مساء اليوم تدريباتهم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الخماسي؛ محمد نجيب وأحمد علاء ومحمد شريف وصالح جمعة و إسلام محارب تدريبات بدنية وجريا حول الملعب تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق.

وأدى الخماسي جانبا من تدريبات الكرة الطائرة بالقدم مع نهاية المران الذي اقيم صباح اليوم .

وشارك وليد سليمان وعمرو جمال ثنائي الفريق في جزء من تدريبات الكرة على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة شبيبة الساورة المحدد لها مساء اليوم .

وأدي الثنائي جلسة في الجيم في إطار برنامجهما التأهيلي ىعد الإصابة التي يعاني منها كل منهما قبل ان يخوض الثنائي جانبا من تدريبات الكرة بدون الالتحامات مع بقية زملائهما.

وكان وليد سليمان يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما كان يشكو عمرو جمال من شد في العضلة الأمامية .

وواصل حمدي فتحي لاعب الوسط اداء برنامجه التأهيلي صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض فتحي جلسة من التدريبات في الجيم قبل ان يستأنف برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وجانب من التدريبات البدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل .

ويعاني حمدي فتحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات الأخيرة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.