رياضة | بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة في اللقاء المقرر لها اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي وشبيبة الساورة عبر فضائية beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وخصتت كل من المعلق الجزائري حفيظ دراجي والمعلق المصري علي محمد علي للتعليق على المباراة المصيرية.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة:-

1-الفضائية الثانية والنيل للرياضة البث الأرضي

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2- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

4- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

5- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

6- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي