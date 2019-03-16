اونلاين | دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم يلا شوت مباشر الاتحاد اليوم الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت دوري بلس كورة ستار يلا لايف الاتحاد والحزم بث مباشر alittihad vs al-hazm اتحاد جدة الاسطورة livehd7 مباراة الاتحاد مباشر كورة أون لاين، يتوقب جمهور الاتحاد اليوم عودة فريقه لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حين يحل ضيفا على صاحب المركز الثاني عشر نادي الحزم في مباراة الجولة الرابعة والعشرين والتي يسعى من خلالها نادي اتحاد جدة لتحسين ترتيبه والهروب من دائرة الخطر حيث يطمع في الوصول للنقطة 22 من خلال الفوز اليوم وتحقيق الثلاث نقاط بينما يتمسك الحزم بنقاط المباراة أيضا ليرفع رصيده الحالي من 24 نقطة ليصل إلى 27 ويبعد عن دائة الهبوط للدرجة الأولى.Al Hazem Al-Ittihad liveAl Hazem Al-Ittihad live

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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر يلا شوت اليوم بث مباشر الاتحاد والحزم كورة أون لاين الاسطورة، وتأمل جماهير العميد ألا تؤثر مباراة الفريق في البطولة الآسيوية على مشواره الأخير في الدوري حيث بدأ الفريق في استعادة طعم الانتصارات الغائب منذ فترة كبيرة بعد تولي المدير الفني سييرا مهمة الفريق فقد قاد الفريق لتحقيق أول فوز له على أرضه في مباراة المرحلة السابقة، ولكن الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الوحدة كانت قاسية على جماهير الفريق.

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