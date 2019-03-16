اونلاين | دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الإسماعيلي والافريقي التونسي | كورة لايف | الاسطورة مباشر | سوبر كورة

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دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الإسماعيلي والافريقي التونسي | كورة لايف | الاسطورة مباشر | سوبر كورة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفا على نظيره الافريقي التونسي في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الإسماعيلي قد ودع دوري الأبطال هذا الموسم بشكل رسمي بعدما تعادل مع مازيمبي الكونغولي في الجولة الماضية بهدف لمثله.

دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الإسماعيلي والافريقي التونسي | كورة لايف | الاسطورة مباشر | سوبر كورة

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ويتذيل الإسماعيلي مجموعته الثالثة بنقطتين، بينما يحتل الافريقي التونسي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر شباب قسنطينة برصيد 10 نقاط، ويأتي مازيمبي في المركز الثاني بـ8 نقاط، وشهدت مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والأفريقي التونسي أزمة كبيرة بسبب شغب جماهير الدراويش، الأمر الذي أدى إلى أنهاء اللقاء قبل موعده الأصلي واحتسابه لصالح الإفريقي بثلاث أهداف نظيفة، ليتم بعد ذلك إقصاء الدراويش من البطولة بقرار من كاف قبل أن يعود ويتم الاكتفاء بعفوبة مالية قدرها 300 ألف دولار مع حرمان الأصفر من جمهوره مباراتين إحداهما مع إيقاف التنفيذ.

دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الإسماعيلي والافريقي التونسي | كورة لايف | الاسطورة مباشر | سوبر كورة

تقام مباراة الإسماعيلي مع نظيره الافريقي في تمام الساعة الثالثة عصرًا على الملعب الأولمبي برادس، وتُبث أحداث مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي عبر فضائية "beIN SPORTS HD 1".