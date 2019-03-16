اونلاين | ismaily مباشر .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر اليوم .. يلا شوت يوتيوب .. كورة لايف اون لاين

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ismaily مباشر .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر اليوم .. يلا شوت يوتيوب .. كورة لايف اون لاين

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ismaily مباشر .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر اليوم .. يلا شوت يوتيوب .. كورة لايف اون لاين

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ismaily مباشر .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر اليوم .. يلا شوت يوتيوب .. كورة لايف اون لاين

تعرف علي موعد مباراة الاسماعيلي والافريقي اليوم

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البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف ومحمد بركات

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية

ismaily مباشر .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر اليوم .. يلا شوت يوتيوب .. كورة لايف اون لاين