اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم 16-3-2019 في دوري ابطال افريقيا بجودة عالية مناسب للسرعات الضعيفة

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بثا مباشرا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت الموافق 16-3-2019، في مباراة ضمن الجولة الأخيرة لدوري المجموعات للبطولة الإفريقية، التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري، مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر، مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة، رابط مباراة الاهلي وشبيبة الساورة.

بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري السبت 16-3-2019

موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

تقام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل 16-3-2019، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري السبت 16-3-2019

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القنوات الناقلة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

تذاع مباراة الاهلي وشبيبة الساورة علي قناة bein sport 1 ، التي تنقل بطولة افريقيا حصريا.

بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري السبت 16-3-2019

ترتيب الأهلي في البطولة الإفريقية

يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر شبيبة الساورة الجزائري تريتب المجموعة برصيد 8 نقاط.