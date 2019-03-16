اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر الاتحاد والحزم اليوم دوري بلس

مباراة هامة تجمع اتحاد جدة، مع الحزم، اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تشهد صراع بين الفريقين على أمل البقاء والهروب من الهبوط.

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر الاتحاد والحزم اليوم دوري بلس

يقع الاتحاد في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة بينما يحتل الحزم المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

كما تبث اليوم مباراة الاتحاد والحزم، عبر القناة الرياضية السعودية الأولى ksa sport وعبر دوري بلس الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي.

Advertisements

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر الاتحاد والحزم اليوم دوري بلس

موعد مباراة الاتحاد اليوم أمام الحزم والقنوات الناقلة

يتنافس اليوم، اتحاد جدة، أمام الحزم، بالجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر الاتحاد والحزم اليوم دوري بلس

تشكيلة الاتحاد في مباراة اليوم أمام الحزم

ينافس اليوم، نادي اتحاد جدة السعودي، نظيره الوحدة، في إطار مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.