اونلاين | kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

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kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

يستضيف فريق الأهلي، شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

وفي الجولة الرابعة تلقى الأهلي خسارة من سيمبا في تنزانيا، بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الأحمر في الجولة الخامسة من فيتا كلوب في الكونغو.

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، ويتذيل سيمبا الترتيب بـ6 نقاط.

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

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الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، وأيمن أشرف، وسعد سمير

الوسط: السولية ونيدفيد وناصر ماهر وأجايي ورمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري

وتنطلق مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 1 ( beIN SPORTS HD 1 ) ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة".

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائرى

ويواجه فريق الأهلي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة.

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD