اونلاين | لايف كورة اونلاين | Ismaily VS C A | الإسماعيلي ضد النادي الإفريقي التونسي مباشر |Bein Match

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لايف كورة اونلاين | Ismaily VS C A | الإسماعيلي ضد النادي الإفريقي التونسي مباشر |Bein Match

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لايف كورة اونلاين | Ismaily VS C A | الإسماعيلي ضد النادي الإفريقي التونسي مباشر |Bein Match

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لايف كورة اونلاين | Ismaily VS C A | الإسماعيلي ضد النادي الإفريقي التونسي مباشر |Bein Match

تعرف علي موعد مباراة الاسماعيلي والافريقي اليوم

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البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف ومحمد بركات

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية

لايف كورة اونلاين | Ismaily VS C A | الإسماعيلي ضد النادي الإفريقي التونسي مباشر |Bein Match