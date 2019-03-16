اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة

يحل فريق شبيبة الساورة ضيفا ثقيلا على الاهلي في ملعب برج العرب مساء اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم السبت بدون تقطيع لايف مباراة الاهلي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بث حصري ومباشر اليوم لايف.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة

لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري في دوري ابطال افريقيا

تشكيل الأهلي أمام شبيبة الساورة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وياسر ابراهيم

في الوسط: عمرو السوليه وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات واسلام محارب

في خط الهجوم: وليد سليمان

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة

موقف الأهلي في المجموعة

يتصدر نادي سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا شبيبة الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط .

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة

المباراة تنطلق الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت القاهرة (7:00 عصراً بتوقيت جرينتش)

مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

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مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة شبيبة الساورةوالاهلى في دوري ابطال افريقيا

بث مباشر لمباراة الاهلى وشبيبة الساورة في دوري ابطال افريقيا

بث مباشر لمباريات دوري ابطال افريقيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة

وحرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي على قد محاضرة أخيرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، استمرت نصف الساعة، وبعدها توجه الفريق للحافلة التي تقلّه لملعب المباراة

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة

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تعرف علي موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : محمد الكواليني

الساعة :6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة :7:00 مساء بتوقيت السعودية