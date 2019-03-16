اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

الخليج 365 الرياضي يحرص دائما على تقديم موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو فأنها سوف تقام يوم السبت الموافق 16/3/2019 على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت السعودية والسابعة والربع بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

سيفتقد فريق ريال مدريد في مباراته ضد سيلتا فيجو الرباعي دانيل كاربخال، مركوس يورينتي، لوكاس فاسكيز/ فينيسيوس جونيور، وذلك بداعي الإصابة، كما سيفتقد إلى كاسيميرو متوسط الميدان لتراكم البطاقات، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي :

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

تيبو كورتوا.

مارسيلو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، ألفارو أودريوزولا.

توني كروس، داني سيبايوس، لوكا مودريتش.

ماركو أسينسيو، كريم بنزيمه، جاريث بيل.

التشكيل المتوقع لفريق سيلتا فيجو

سيفتقد فريق سيلتا فيجو في مباراته أمام ريال مدريد إلى خدمات اللاعب ياجو أسباس بداعي الإصابة، وأيضا المدافع هوجو مايو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي :

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

روبن بلانكو.

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دافيد خونكا، ويسلي هويدت، جوستافو كابرال، فاكوندو رونكاليا.

أوكاي يوكوسلو، فران بلتران.

سفيان بوفال، رياض بوديبوز، برايس مينديز.

ماكسيميليانو جوميز.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو في الدوري: “أرى الفريق بحالة جيدة وحماس، واللاعبون سعداء والدورات التدريبية الثلاث التي أجريناها كانت جيدة”.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

وأضاف: “أفضل شيء في هذا الفريق هو أن جميع اللاعبين بحالة جيدة، وسأستعين بخدمات الجميع، والشيء المهم هو أنهم مستعدون”.

وتابع: “لدينا 11 مباراة متبقية وسأعتمد على جميع اللاعبين، ايسكو هو واحد منهم”.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

وبسؤاله عن مصير بعض اللاعبين من المشاركه معه الفتره القادمه أجاب زيدان: “لدينا 11 مباراة متبقية وسأعتمد على جميع اللاعبين، ايسكو هو واحد منهم نحن هنا للعب كرة القدم ، لا أفكر في السجلات”.

وتابع: “لن أتحدث عن بيل، سأتحدث عن ما تبقى لنا هذا الموسم، أنت تعرف من هو اللاعب جاريث، سأعول على الجميع، نحن مستعدون وجاريث جاهز كما أرى مارسيلو بحالة جيدة جدًا”.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019

أما عن طموحه مع الفريق في الوقت الحالي قال مدرب ريال مدريد: “أعتقد أن ما يجب علينا فعله هو إنهاء الموسم بشكل أفضل لدى اللاعبين جميعهم عقد هنا، ثم سنرى ماذا سيحدث ، لقد كانت سنة صعبة ، لكنهم أيضًا فعلوا أشياء جيدة، نجن لا أفكر في الموسم المقبل فنحن نركز على الانتهاء بشكل جيد هذا العام.”

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو السبت 16-3-2019