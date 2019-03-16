حلم الرباعية يحفز السيتي أمام سوانزي في كأس الاتحاد

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لم يسبق أن توج أي فريق إنجليزي بالرباعية التاريخية، وهو الهدف الذي يسعى إليه مانشستر سيتي هذا الموسم، وللحفاظ عليه يجب عليه تخطى عقبة سوانزي اليوم في كأس الاتحاد

يستقبل سوانزي سيتي اليوم في تمام الساعة 7:20 مساء، نظيره مانشستر سيتي على ملعب ليبرتي، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018- 2019، ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة حلمه في التتويج بالرباعية التاريخية، بعدما توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية الشهر الماضي، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إضافة إلى تصدره للدوري الإنجليزي حتى الآن، وسبق أن توج السيتي بلقب كأس الاتحاد 5 مرات من قبل، وكان آخرها في موسم 2010- 2011، وبالتالي يعد هذا اللقب هو الوحيد الذي لم يتوج به بيب جوارديولا في المسابقات المحلية الإنجليزية مع السيتي.

المواجهات المباشرة فاز مانشستر سيتي بـ10 مباريات من آخر 11 مواجهة أمام سوانزي سيتي في جميع المسابقات، وفاز بمواجهتي الموسم الماضي في الدوري بمجموع اللقاءين 9-0، وتعد مباراة اليوم هي أول مواجهة بين الفريقين طوال تاريخهما في كأس الاتحاد الإنجليزي. سوانزي سيتي منذ الوصول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي،



فاز مانشستر سيتي بـ10 مباريات من آخر 11 مواجهة أمام سوانزي سيتي في جميع المسابقات، وفاز بمواجهتي الموسم الماضي في الدوري بمجموع اللقاءين 9-0، وتعد مباراة اليوم هي أول مواجهة بين الفريقين طوال تاريخهما في كأس الاتحاد الإنجليزي.سوانزي سيتي

منذ الوصول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، خسر سوانزي سيتي بعدها 3 مباريات من إجمالي 4 مواجهات خاضها، ومع ذلك لم يخسر سوانزي أي مباراة على ملعبه في جميع المسابقات منذ البوكسينج داي، محققًا في تلك الفترة 5 انتصارات وتعادلين. المواجهات المباشرةفاز مانشستر سيتي بـ10 مباريات من آخر 11 مواجهة أمام سوانزي سيتي في جميع المسابقات، وفاز بمواجهتي الموسم الماضي في الدوري بمجموع اللقاءين 9-0، وتعد مباراة اليوم هي أول مواجهة بين الفريقين طوال تاريخهما في كأس الاتحاد الإنجليزي.سوانزي سيتيمنذ الوصول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، خسر سوانزي سيتي بعدها 3 مباريات من إجمالي 4 مواجهات خاضها، ومع ذلك لم يخسر سوانزي أي مباراة على ملعبه في جميع المسابقات منذ البوكسينج داي، محققًا في تلك الفترة 5 انتصارات وتعادلين. ويبحث سوانزي سيتي عن الوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز مرتين من قبل موسمي 1925- 1926 و1963- 1964. في آخر مرتين وصل فيهما سوانزي سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وجد في المرتين في دوري الدرجة الثانية، وفي المرتين أطاح بفريقين من دوري الدرجة الأولى. وسبق أن توج سوانزي سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 2013، ولكن لم يسبق لسوانزي أن وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي من قبل طوال تاريخه. وودع سوانزي سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات من آخر 7 مرات واجه فيها فرقا من البريميرليج، وكان الاستثناء الوحيد التغلب على مانشستر يونايتد في شهر يناير من عام 2014. Advertisements مانشستر سيتي

لم يخسر مانشستر سيتي سوى مرة واحدة فقط منذ البوكسينج داي، وتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزي الشهر الماضي. مانشستر سيتيلم يخسر مانشستر سيتي سوى مرة واحدة فقط منذ البوكسينج داي، وتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزي الشهر الماضي. وفاز مانشستر سيتي بثلاث مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأتت تلك الهزيمة أمام ويجان في موسم 2013- 2014، وحينها كات يوجد ويجان في دوري الدرجة الأولى. وسجل مانشستر سيتي 4 أهداف على الأقل في المباريات الثلاث التي خاضها هذا الموسم في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعد السيتي آخر فريق يتمكن من تسجيل 4 أهداف على الأقل في 4 مباريات متتالية بكأس الاتحاد، وكان ذلك في عام 1926. وفي آخر 3 مباريات خاضها مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لم يتعرض مرماه إلا لـ4 تسديدات في كل تلك المباريات. ويتصدر فيل فودين قائمة هدافي مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم برصيد 3 أهداف. وساهم النجم البرازيلي جابريل خيسوس في تسجيل 10 أهداف في 6 مباريات خاضها في مباريات الكؤوس هذا الموسم، من خلال تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى. تصريحات المدربين

جراهام بوتير: "نواجه تحديا هائلا، هو اختبار كبير بالنسبة للاعبين أمام أفضل فرق الدوري الإنجليزي، في مباراة واحدة، وبالتالي لن تكون هناك فرص عديدة أمامنا، ولكن في مباراة واحدة كل شيء يمكن أن يحدث، وسنحاول كتابة تاريخ جديد لنا". تصريحات المدربين"نواجه تحديا هائلا، هو اختبار كبير بالنسبة للاعبين أمام أفضل فرق الدوري الإنجليزي، في مباراة واحدة، وبالتالي لن تكون هناك فرص عديدة أمامنا، ولكن في مباراة واحدة كل شيء يمكن أن يحدث، وسنحاول كتابة تاريخ جديد لنا". بيب جوارديولا: "لا نملك الكثير من الخيارات لتدوير اللاعبين بسبب الإصابات، وتلك المباراة تأتي في ربع النهائي، ومن المهم بالنسبة لنا محاولة الوصول إلى نصف النهائي". الغيابات

يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم المدافع جون ستونز بسبب الإصابة، إلى جانب غياب الثنائي كيفين دي بروين وفينسينت كومباني. الغياباتيغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم المدافع جون ستونز بسبب الإصابة، إلى جانب غياب الثنائي كيفين دي بروين وفينسينت كومباني. على الجانب الآخر، يغيب عن سوانزي سيتي هداف الفريق أول ماكبورني بسبب المرض، ومن المرجح أن يوجد على مقاعد البدلاء في أفضل الظروف.

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