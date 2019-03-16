انت الان تتابع الأهلي في مهمة مصيرية بدوري الأبطال أمام بطل الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
الاهلى
يشهد استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مواجهة مصيرية في مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف نظيره شبيبة الساورة الجزائري، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بمنافسات البطولة الإفريقية، تحت قيادة الحكم الدولي التونسي صادق السالمي، وهي مباراة لن تقبل القسمة على اثنين، لاشتعال المنافسة بين جميع فرق المجموعة الرابعة التي تضم معهما فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.
ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متساويا مع فيتا كلوب في عدد النقاط، والذي يحتل المركز الثالث، بينما يحل شبيبة الساورة في الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل سيمبا الترتيب برصيد 6 نقاط. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في تلك المباراة والصعود، بدون النظر لنتيجة مباراة سيمبا
ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متساويا مع فيتا كلوب في عدد النقاط، والذي يحتل المركز الثالث، بينما يحل شبيبة الساورة في الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل سيمبا الترتيب برصيد 6 نقاط.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في تلك المباراة والصعود، بدون النظر لنتيجة مباراة سيمبا وفيتا كلوب، والدخول في حسابات معقدة لمعرفة موقف الفريق من بلوغ الأدوار المُقبلة.
ويحاول شبيبة الساورة على الجانب الآخر، كتابة تاريخ جديد له في دوري الأبطال ببلوغ ربع النهائي في أول مشاركة له بالبطولة القارية.
ويعد الفريق الجزائري وليدًا جديدًا في القارة السمراء إذ إنه تأسس عام 2008 الذي حصد فيه الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، ويعد نجاحه في التأهل لدور المجموعات إنجازًا غير مسبوق، لكنه يسعى لصنع مجدٍ جديد أمام الأحمر.
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