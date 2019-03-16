انت الان تتابع الأهلي في مهمة مصيرية بدوري الأبطال أمام بطل الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

الاهلى

يشهد استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مواجهة مصيرية في مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف نظيره شبيبة الساورة الجزائري، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بمنافسات البطولة الإفريقية، تحت قيادة الحكم الدولي التونسي صادق السالمي، وهي مباراة لن تقبل القسمة على اثنين، لاشتعال المنافسة بين جميع فرق المجموعة الرابعة التي تضم معهما فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متساويا مع فيتا كلوب في عدد النقاط، والذي يحتل المركز الثالث، بينما يحل شبيبة الساورة في الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل سيمبا الترتيب برصيد 6 نقاط. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في تلك المباراة والصعود، بدون النظر لنتيجة مباراة سيمبا

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