انت الان تتابع لقاء ملتهب بين «مصري جلال» و«سموحة العميد» في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
حسام حسن
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019). شهد لقاء الدور الأول بين الفريق البورسعيدي والأمواج الزرقاء، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، تعادل الفريقين سلبًا، في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمد الصباحي، وكان يعاونه أحمد سيد التلاوي ورجب محمد، بينما كان محمد إبراهيم حكما رابعا.
ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 38 نقطة، وفي المقابل يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الرابع عشر بالجدول، برصيد 25 نقطة. وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص خارج الخطوط، بين جلال وحسن، إذ دائما ما يكون التنافس كبيرا بين الثنائي، حيث
وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص خارج الخطوط، بين جلال وحسن، إذ دائما ما يكون التنافس كبيرا بين الثنائي، حيث تقابل حسام حسن وإيهاب جلال، في 9 مباريات سابقة، حقق الأخير الفوز في 5 منها، مقابل انتصار وحيد للعميد، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.
ويسعى حسام حسن، في الاختبار الثاني له مع الموج الأزرق، لانتشال الفريق من أزمته وقيادته لأول انتصار بالدوري منذ 160 يومًا بالتمام والكمال. ولم يحقق سموحة أي انتصار بالدوري خلال عام 2019 حتى الآن، وبالتحديد منذ السابع من أكتوبر الماضي عندما تغلب على حساب وادي دجلة بهدف دون رد بمنافسات الجولة العاشرة للمسابقة.
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