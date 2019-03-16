اليونايتد في اختبار صعب ضد وولفرهامبتون بكأس الاتحاد

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يمني عشاق مانشستر يونايتد أنفسهم بالتتويج بالألقاب هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولى جونار سولسكاير. ويبدو أن الفرصة الأكبر لتحقيق ذلك هي كأس الاتحاد الإنجليزي

يستقبل وولفرهامبتون، اليوم، في تمام الساعة 9:55 مساءً على ملعبه مولينيو، نظيره مانشستر يونايتد، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018- 2019. ويغيب عن الشياطين الحمر في مباراة اليوم أشلي يونج بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب الإصابة، في الوقت الذي استعاد فيه أولي جونار سولسكاير، مدرب الفريق، خدمات كل من خيسي لينجارد وأندير هيريرا، إضافة إلى في جونز، ويبحث اليونايتد عن التتويج بلقبه الـ13 في كأس الاتحاد، والأول منذ موسم 2015- 2016.

المواجهات المباشرة هذه هي المواجهة رقم 100 بين الفريقين في جميع المسابقات، وفاز مانشستر يونايتد بأول مباراة بين الفريقين تحت اسم "نيتون هيث" حينها بنتيجة 10- 1 في الدوري في شهر أكتوبر من عام 1982. وفاز مانشستر يونايتد بـ4 مباريات في المواجهات الثماني السابقة بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي،



هذه هي المواجهة رقم 100 بين الفريقين في جميع المسابقات، وفاز مانشستر يونايتد بأول مباراة بين الفريقين تحت اسم "نيتون هيث" حينها بنتيجة 10- 1 في الدوري في شهر أكتوبر من عام 1982. المواجهات المباشرةهذه هي المواجهة رقم 100 بين الفريقين في جميع المسابقات، وفاز مانشستر يونايتد بأول مباراة بين الفريقين تحت اسم "نيتون هيث" حينها بنتيجة 10- 1 في الدوري في شهر أكتوبر من عام 1982. وفاز مانشستر يونايتد بـ4 مباريات في المواجهات الثماني السابقة بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي، مقابل انتصارين لوولفرهامبتون. وهذه هي المواجهة الرابعة بين الفريقين في ربع النهائي، وفاز اليونايتد بنتيجة 5-3 خارج ميدانه عام 1965، وفاز أيضًا خارج ميدانه بنتيجة 3-2 في عام 1976. وولفرهامبتون

آخر مرة تمكن فيها وولفرهامبتون من الفوز في 4 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي، كانت في عام 1960، وحينها كان مانشستر يونايتد يملك في رصيده لقبين في تلك البطولة. وولفرهامبتونآخر مرة تمكن فيها وولفرهامبتون من الفوز في 4 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي، كانت في عام 1960، وحينها كان مانشستر يونايتد يملك في رصيده لقبين في تلك البطولة. ووصل وولفرهامبتون إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2003، وحينها خسر الفريق بهدفين دون رد خارج ميدانه أمام ساوثهامبتون. Advertisements وآخر مرة تمكن فيها وولفرهامبتون من تجاوز ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كانت في موسم 1997- 1998 بالتغلب على ليدز. ويعول وولفرهامبتون في مباراة اليوم على لاعبه مات دوهيرتي، الذي أسهم في تسجيل 5 أهداف في كأس الاتحاد هذا الموسم، من خلال تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين، أكثر من أي لاعب آخر متبقٍّ في البطولة. مانشستر يونايتد

توج مانشستر يونايتد بـ12 لقبًا من قبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو أقل بلقب وحيد عن صاحب الرقم القياسي أرسنال. مانشستر يونايتدتوج مانشستر يونايتد بـ12 لقبًا من قبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو أقل بلقب وحيد عن صاحب الرقم القياسي أرسنال. ووصل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الخامس على التوالي، ويبحث الشياطين الحمر عن الوصول إلى نصف النهائي لمرتين على التوالي، للمرة الأولى منذ موسمي 2003- 2004 و2004- 2005. ومنذ شهر يناير من عام 2015، حقق مانشستر يونايتد الانتصار في 17 مباراة، خسر مباراتين فقط في 20 مباراة خاضها الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي. وسجل مانشستر يونايتد 7 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، جميعها من لاعبين مختلفين، هم: خوان ماتا وروميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وخيسي لينجارد وأنتوني مارسيال وأندير هيريرا، إضافة إلى بول بوجبا. وبالخسارة أمام أرسنال، الأسبوع الماضي، انتهت سلسلة مانشستر يونايتد الخاصة بالفوز في 9 مباريات متتالية خارج ميدانه في جميع المسابقات، كما فشل اليونايتد أيضا في التسجيل للمرة الأولى في 22 مباراة خاضها خارج ميدانه هذا الموسم. ونجح مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، في الفوز بكل المباريات الأربع التي خاضها خارج ميدانه في كأس الاتحاد الإنجليزي مدربًا، بواقع مباراتين مع كارديف سيتي، بموسم 2013- 2014، ومباراتين مع مانشستر يونايتد هذا الموسم. تصريحات المدربين

نونو إسبريتو: "هذه هي المباراة الأكبر بالنسبة للفريق منذ وقت طويل، نحن ندرك ذلك، هناك عمل كبير يتوجب علينا القيام به لتكرار ما حدث في أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، الوضع كان أسهل في ذلك التوقيت".



أولي جونار سولسكاير: "في الموسم الماضي، بُهرنا جميعا بما قدموه في دوري الدرجة الأولى، واستحقوا الصعود إلى البريميرليج، فهم يملكون خطة واضحة، هي عدم الاعتماد على لاعبي الدرجة الأولى، من خلال شراء لاعبين يملكون مستويات أعلى، وهو ما يظهر في وجودهم في المركز السابع، فهم يؤمنون بهويتهم، ودافع الفريق بصورة جيدة أمام تصريحات المدربين"هذه هي المباراة الأكبر بالنسبة للفريق منذ وقت طويل، نحن ندرك ذلك، هناك عمل كبير يتوجب علينا القيام به لتكرار ما حدث في أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، الوضع كان أسهل في ذلك التوقيت"."في الموسم الماضي، بُهرنا جميعا بما قدموه في دوري الدرجة الأولى، واستحقوا الصعود إلى البريميرليج، فهم يملكون خطة واضحة، هي عدم الاعتماد على لاعبي الدرجة الأولى، من خلال شراء لاعبين يملكون مستويات أعلى، وهو ما يظهر في وجودهم في المركز السابع، فهم يؤمنون بهويتهم، ودافع الفريق بصورة جيدة أمام تشيلسي ، فيقدمون مستويات باهرة على أرضهم".

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