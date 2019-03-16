الان تتابع علي الماس يفوز بأول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هونج كونج - الخليج 365: فاز العداء السعودي علي الماس، بأول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين. Advertisements وأحرز ذهبية سباق 100 م في بطولة آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشئين، المقامة في هونج كونج. وأنهى الماس نهائي السباق بزمن 10:56 ثانية، كأسرع لاعب آسيوي.

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