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الان تتابع علي الماس يفوز بأول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هونج كونج - الخليج 365:
فاز العداء السعودي علي الماس، بأول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين.
وأحرز ذهبية سباق 100 م في بطولة آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشئين، المقامة في هونج كونج.
وأنهى الماس نهائي السباق بزمن 10:56 ثانية، كأسرع لاعب آسيوي.
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