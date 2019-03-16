شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي»: أثق بشدة في لاعبي الأهلي.. وأتطلع لتحويل الضغوط إلى دوافع إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها السادسة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف أن الجميع جاهز لتحقيق الفوز من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وأن الفريق يعلم حجم الضغوط المختلفة التي يخوض وسطها المباريات خلال الفترة الماضية، ولكن يسعى الجميع لاستغلال تلك الضغوط لدفع الفريق خطوة إلى الأمام؛ سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

وأشار لاسارتي إلى أنه يقدر جيدا حجم الضغوط التي يعاني منها الفريق، ولكن في النهاية تبقي مسألة الضغوط أمر متعارف عليه في لعبة كرة القدم، ومن ثم فإنه يتطلع لتحويل تلك الضغوط إلى دوافع إيجابية لتحقيق الانتصارات.

وأتم لاسارتي: «أثق بشدة في لاعبي الأهلي لحسم نقاط المباراة اليوم وتأمين تأهلنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي».