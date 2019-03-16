شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي لوديتي هولندا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الذي يقام خلال الفترة من 17 مارس الجاري وحتى يوم 27 من الشهر نفسه، ويتخلله مباراتين وديتين أمام المنتخب الأمريكي يوم 22، والمنخب الهولندي يوم 26، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقام الجهاز االفني باختيار 27 لاعبا في قائمة المنتخب على أن يتم استبعاد 3 أسماء قبل السفر إلى إسبانيا، وفقا لظروف واحتياجات بعض الأندية المرتبطة بخوض مباريات هامة خلال فترة المعسكر.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (الزمالك) – محمود جاد (إنبي) – مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: أسامة جلال (مصر للمقاصة)- محمود مرعي (وادي دجلة)- أحمد رمضان «بيكهام» (وادي دجلة)- محمود صابر (الأهلي)- محمد عبدالسلام (الزمالك)- كريم العراقي (المصري).

الوسط: كريم وليد «نيدفيد» (الأهلي)- أكرم توفيق (الجونة)- أحمد مصطفى (سموحة)- محمد صادق (الإسماعيلي)- وجيه عبدالحكيم (الإسماعيلي)- مهاب ياسر (النجوم)- أحمد يوسف (إنبي)- يوسف الجوهري (المقاولون العرب)- غنام محمد (الإنتاج الحربي)- إسلام عطية (المصري)- شريف رضا (سموحة)- ناصر ماهر (الأهلي)- أحمد حمدي (الجونة)- رمضان صبحي (الأهلي).

الهجوم: إمام عاشور (حرس الحدود)- ناصر منسي (بيراميدز)- أحمد ياسر ريان (الجونة).