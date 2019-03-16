الأهلي في مهمة صعبة أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق الأهلي اختباراً صعباً أمام ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، مساء اليوم، في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل شبيبة الساورة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وخلفه الأهلي برصيد 7 نقاط متفوقاً بالمواجهات المباشرة على فيتا كلوب الكونغولي صاحب نفس رصيد النقاط ثم سيمبا التنزاني الذي يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز لحسم التأهل بشكل رسمي لدور الثمانية بالبطولة القارية ولكن الهزيمة تنهي مشوار الأهلي بالبطولة مبكراً، ويبقى التعادل كفيلاً بصعود الفريق المصري بشرط تعادل فيتا كلوب مع سيمبا.

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