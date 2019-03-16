شكرا لقرائتكم شوقي غريب يبدأ رحلة إستنساخ زيدان في "التجربة الأسبانية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حدد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، يوم 23 مارس الحالى موعدا لاستقبال أى لاعب محترف للانضمام إلى معسكر المنتخب فى اسبانيا من أجل الخضوع للاختبار تمهيدًا لضمه ووضعه ضمن الحسابات الفنية خلال الفترة المقبلة إذا ما نال إعجاب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب.

ويقوم علاء عبد العزيز مدير المنتخب بالتنسيق في هذا الشأن من أجل تسهيل عملية حضور من يرغب فى التواجد ضمن معسكر المنتخب في اسبانيا للاختبار يوم 23 مارس الحالى.

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ويرغب شوقي غريب من وراء هذه الخطوة في إتاحة الفرصة لأي محترف مصري في أوربا تحديداً أو أي دولة أخرى من أجل عرض نفسه على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خاصة وأن إقامة معسكر في أسبانيا سوف يُسهّل كثيراً من إمكانية حضور أي محترف مضري بأوربا لعرض نفسه على الجهاز الفني.

وتأتى مبادرة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب بشأن السماح لأى محترف بالخضوع للاختبار والمعايشة في معسكر المنتخب المقبل في اسبانيا أسوة بما حدث فى وقت سابق مع نجم الكرة المصرية وبروسيا دورتموند الألمانى محمد زيدان الذي انضم لصفوف الفراعنة بنفس الطريقة.

ويُقيم المنتخب الأولمبي معسكراً في أسبانيا خلال الفترة من 17 مارس الحالى وحتي 27 من الشهر ذاته ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأمريكي يوم 22 والمنتخب الهولندي يوم 26 من الشهر ذاته في إطار الاستعداد لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد القادم "طوكيو".