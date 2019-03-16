شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعتمد نتيجة تعادل الزمالك مع سموحة.. وعبدالمنعم: قرار الحكم صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، اعتماد نتيجة مباراة الزمالك أمام سموحة فى الجولة العاشرة بالدور النهائى من دورى المحترفين والتى انتهت 27 / 27.

وأشار عبد المنعم إلى عدم تلقى اللجنة أى شكوى رسمية من جانب الفريق السكندرى، مؤكداً أن قرار الحكم صحيح ولا صحة لما يتردد حول ثورة سموحة.

وأضاف عبد المنعم أن المباراة انتهت بتعادل الزمالك بنتيجة 27 / 27، مشيراً إلى أن اعتراض سموحة جاء بسبب دخول الكرة الشباك وسط صافرة النهاية.

Advertisements