2500 لاعب يخضعون للفحص الطبى بالأولمبياد الخاص فى أبو ظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت اللجنة المنظمة بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، المقامة حالياً بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، على إجراء فحص طبى شامل على مجموعة كبيرة من اللاعبين المشاركين بالمنافسات. Advertisements وأجرى 2500 لاعب للكشف الصحى من 147 دولة خلال ثلاثة أيام وخضعوا لفحوصات طبية للكشف عن حالتهم الصحية. ويواصل برامج الكشف الصحى عمله من خلال زيارات اللاعبين له خلال عدم مشاركتهم فى المنافسات المختلفة، حيث تم بالفعل صرف عدد كبير من النظارات الطبيبة للاعبين الذين يعانون من مشكلة فى الإبصار.

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