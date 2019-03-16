شكرا لقرائتكم خبر عن سلجادو يصل القاهرة قبل معسكر المنتخب لمباراتى النيجر ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ميشيل سلجادو، المستشار الفنى لخافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة لحضور معسكر الفراعنة الذى ينطلق غدا ببرج العرب، قبل مواجهة النيجر ونيجيريا يومىّ 23 و26 مارس الجارى.

وينضم سلجادو لمعسكرات المنتخب الوطنى الرسمية بناءً على اتفاقه مع اتحاد الكرة مقابل 5 آلاف دولار عن كل معسكر لتقييم اللاعبين فنياً وتقديم تقرير للجهاز الفنى.

واختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).. وانضم أمس لاعبي الأهلي لمعسكر الفراعنة ببرج العرب واستقبلهم الجهاز الفنى.