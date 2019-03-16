شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى أفريقيا قبل مواجهة شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى، والمقرر لها السادسة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائرى برصيد 8 نقاط بالفوز فى لقاءين والتعادل فى مثلهما، بينما خسر مباراة واحدة، فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، حيث فاز فى لقاءين وخسر مثلهما وتعادل فى مباراة واحدة.

ويأتى فى المركز الثالث فريق فيتا كلوب بنفس رصيد الأهلى بالفوز فى مباراتين والتعادل فى لقاء واحد وخسارة لقاء.

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أما المركز الرابع والأخير فجاء فيه سيمبا التنزانى والذى يمتلك 6 نقاط فقط بالفوز فى مواجهتين والهزيمة فى 3 ، بينما لم يتعادل فى أى لقاء من الخمس مواجهات التى خاضها الفريق.

الأهلى يحتاج للفوز على الساورة للوصول للنقطة العاشرة، وهو ما يضمن له التأهل سواء كمتصدر أو كوصيف بحسب نتائج المباريات الأخرى، فلو تعادل الأهلي أمام الساورة، حينها سيصبح رصيده 8 نقاط، ويصبح للساورة 9 نقاط، وحينها لن يتأهل الأهلي إلا في حالة وحيدة فقط وهى تعادل سيمبا وفيتا، لأن في حال فوز أي منهما يتأهل رفقة الساورة، أما الخسارة، فتعني خروج الأهلي لأن مع حصد فيتا أو سيمبا لأي نقطة، يتأهل رفقة الساورة ، ويحشد لاسارتي جميع نجومه فى المواجهة المرتقبة ويراهن المدرب الأورجويانى على خبرة نجومه، وفى مقدمتهم على معلول وجونيور أجايى وسعد سمير ورمضان صبحى وعمرو السولية.