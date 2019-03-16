دوري بلس: بث مباشر مباراة الاتحاد والحزم يلا شوت اليوم livehd7 رابط الاسطورة الاتحاد ضد الحزم كورة...

بث مباشر مباراة الاتحاد والحزم اليوم الأسطورة يلا شوت دوري بلس بث مباشر الاتحاد والحزم كورة ستار رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم كورة أون لاين، يعود ادي اتحاد جدة اليوم للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حين يحل ضيفا على نادي الحزم في المرحلة رقم 24 من منافسات البطولة، تلك البطولة التي عاد فيها العميد لتحقيق نتائج ايجابية بعد سلسلة نتائج سيئة وضعت الفريق في المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري وبات مهددا بالهبوط ولكن عودة مدرب الفريق سييرا مع العناصر الجديدة للفريق خلقت حالة جيدة للعميد جعلت جماهيره تتنفس الصعداء بعد أن حقق الفريق انتصاره الأول على ملعبه أمام الفيحاء في الجولة السابقة.

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دوري بلس بث مباشر يلا شوت مباراة الاتحاد والحزم مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم اليوم كورة ستار يلا شوت مباراة الاتحاد اليوم مباشر الأسطورة بث مباشر الاتحاد، وتنطلق مباراة الاتحاد والحزم في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله وتنقل على قناة ksa sport ودوري بلس بتعليق سمير المعيرفي، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدفين حيث سجل منصور الحربي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم دوري بلس كورة ستار بث مباشر الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والحزم كورة لايف يوتيوب، وكان الاتحاد قد تعرض لخسارة كبيرة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا حين استقبلت شباكه 4 أهداف من نادي الوحدة أوقفت رصيد العميد عند 3 نقاط حصدها من مواجهته أمام الريان، وتحدث المدير الفنب سييرا بعد اللقاء معتذرا للجماهير عن النتيجة معلنا أن الهدف الرئيسي للفريق الخروج من منطقة الخطر في الدوري.

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