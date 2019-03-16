محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
نجح شريف ندا لاعب فريق التزلج علي العجلات بالتتويج بالميدالية الذهبية الأولي للبعثة المصرية في الإمارات العربية المتحدة، في سباق ١٠٠ متر عدو في الأولمبياد الخاص.
وتشارك مصر في دورة أبو ظبي العالمية التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بمائة رياضي، ظهروا متألقين في حفل الافتتاح.
وكانت اللاعبة أهلة سيد نجحت في اقتناص أولى الميداليات للبعثة المصرية، وذلك بحصولها على الميدالية الفضية في لعبة التزلج على العجلات في سباق 100 متر.
وتستمر منافسات دورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في أبو ظبي حتى 21 مارس المقبل، وتأمل مصر في زيادة رصيدها في الميداليات للحصول على ترتيب متقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف ندا يقتنص الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأوليمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.