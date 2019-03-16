شريف ندا يقتنص الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأوليمبياد الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نجح شريف ندا لاعب فريق التزلج علي العجلات بالتتويج بالميدالية الذهبية الأولي للبعثة المصرية في الإمارات العربية المتحدة، في سباق ١٠٠ متر عدو في الأولمبياد الخاص.

وتشارك مصر في دورة أبو ظبي العالمية التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بمائة رياضي، ظهروا متألقين في حفل الافتتاح.

وكانت اللاعبة أهلة سيد نجحت في اقتناص أولى الميداليات للبعثة المصرية، وذلك بحصولها على الميدالية الفضية في لعبة التزلج على العجلات في سباق 100 متر.

وتستمر منافسات دورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في أبو ظبي حتى 21 مارس المقبل، وتأمل مصر في زيادة رصيدها في الميداليات للحصول على ترتيب متقدم.