تشكيل الإسماعيلي المتوقع للأفريقي.. هاشم يعوض غياب الدفاع وأيمن اساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

استقر البلجيكي سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للأسماعيلي على تشكيل فريقه الذى يواجه الأفريقي التونسي، فى تمام الساعة الساعة الثالثة من مساء اليوم، السبت ، على الملعب الاولمبي برادس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويجري سيدومير تغيراً اضرارياً فى دفاع الفريق الأصفر عن التشكيل الأخير أمام سموحة بالدوري بالدفه بمحمد هاشم بدلاً من باهر المحمدي الغائب للإيقاف وفى ظل غياب محمود متولي ومحمد مجدي للأصابة على أن يستمر أحمد أيمن الذى ظهر بصورة طيبة بالمباراة الأخيرة فى دفاع الفريق بدلاً من اسامة إبراهيم الغائب للإيقاف .

وودع الإسماعيلي البطولة رسمياً بعد تذيله بالمجموعة رصيد نقطتين فيما يحتل الأأفريقي المركز الثالث ويلعب من أجل الفوز فقط وانتظار تعادل أو هزيمة مازيمبي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط أمام ضيفه النادي الرياضي القسنطينى صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط من أجل التأهل.

ومن المنتظر أن يبدأ الاسماعيلي بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد مجدي .

الدفاع: أحمد أيمن ،ريتشارد بافور محمد هاشم ، طارق طه.

خط الوسط: إبراهيم عبدالخالق ، محمود عبدالعاطي "دونجا" ، محمد صادق ، وجيه عبد العظيم ، محمد صادق.

الهجوم: بنسون شيلونجو .