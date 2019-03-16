محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن فريقه جاء للجزائر للفوز والتأهل لدور الثمانية، مشيرًا إلى احترامه الكامل لفريق نصر حسين داي.
ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نصر حسين داي، في السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.
وأشار امير مرتضى، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه عنه اليوم السبت، إلى أن فريقه جاء للجزائر للفوز ضمن سعيهم لتحقيق لقب البطولة، مضيفًا:"هذا لن يحدث إلا من خلال تفوقنا في المواجهات الكبيرة".
وشدد المشرف العام على الكرة، على أن فريق نصر حسين داي يضم كوكبة من اللاعبين المميزين ولكنه على ثقة في قدرات لاعبيه والذين تعاهدوا على إسعاد عشاق القلعة البيضاء.
وأشار أمير مرتضى، إلى أن الملعب الذي سيُقام عليه المباراة جيد وأن اللاعبين في كامل تركيزهم لعبور تلك المباراة المهمة.
وأتم حديثه بالإشارة إلى أن رئيس الزمالك يتواصل هاتفيًا مع البعثة لتحفيزهم على القتال في الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: جئنا الجزائر للفوز.. ونسعى للتتويج بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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