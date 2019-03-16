محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة هامة ومصيرية وذلك عندما يستضيف شبيبة الساروة الجزائري فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم،السبت، فى الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويحتل الأهلي المركز الثاني فى المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يتصدر الساورة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط ويشارك فيتا كلوب الكونغولي الأحمر برصيد 7 نقاط فيما يتذيل سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط. ويحتاج الأهلي إلى الفوز فقط لتصدر المجموعة فيما يمكنه التأهل كثاني فى حالة التعادل وتعادل فيتاكلوب مع مضيفه سيبما فى المباراة التى تلعب فى نفس التوقيت بالجولة الأخيرة. Advertisements ويستضيف ملعب برج العرب تلك المواجهة وتنقل فضائياً عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 1" الناقل الحصري "الفضائي" للبطولة بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراني . وبحسب قواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فإن التليفزيون المحلي يملك الحق فى بث المباراة أرضياً وهو ما يقوم به التليفزيون المصري الذي أعلن عن بث المباراة أرضياً . ولاستقبال المباراة عبر التليفزيون عليك اتباع بعض الخطوات إذا كنت تملك إريال أو لا، وهي:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. كيف تشاهد الأهلي في مباراة "الحسم" مجاناً عبر التليفزيون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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