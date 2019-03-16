رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأوليمبي لمعسكر إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، اليوم السبت، عن قائمته التي سيُسافر بها إلى إسبانيا؛ حيث معسكر الفريق.

وجاءت قائمة المنتخب الأوليمبي لمعسكر إسبانيا كالتالي:

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عمررضوان، عمرصلاح، محمودجاد، مصطفي شوبير، أسامة جلال، محمود مرعي، أحمد رمضان، محمود صابر، محمدعبد السلام، كريم هشام، كريم وليد، أكرم توفيق، أحمد مصطفي، محمدصادق، وجيه عبدالحكيم ومهاب ياسر، أحمد محمد يوسف، يوسف إسماعيل، غنام محمد غنام، إسلام عطية، شريف محمد رضا، ناصر ماهر، أحمد حمدي، إمام عاشور، رمضان صبحي، ناصر منسي وأحمد ياسر ريان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي بمعسكره في إسبانيا مباراتين وديتين أمام منتخبي هولندا وأمريكا يومي 22 و26 مارس الجاري، ضمن استعداداته لكأس أمم أفريقيا 2019 المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وحدد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي يوم 23 مارس الحالي لاستقبال أي لاعب محترف للانضمام إلى معسكر المنتخب في إسبانيا من للخضوع للاختبار؛ تمهيدًا لضمه ووضعه ضمن الحسابات الفنية، خلال الفترة المقبلة.