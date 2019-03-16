انت الان تتابع رئيس الزمالك للخطيب: «أنا عميد الأدب العربي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص

محمود الخطيب

كشف رئيس الزمالك أنه سوف يتم إنهاء أزمة المستحقات المالية بين القلعة البيضاء والشركة الراعية لاتحاد الكرة «برزنتيشن سبورت» خلال الأيام المقبلة. وأوضح، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم عقد اجتماع بين مسؤولي النادي والإدارة المالية في شركة برزنتيشن سبورت، لإنهاء الخلاف، علمًا أن رئيس القلعة البيضاء هدد بعدم إذاعة مباراة القمة مع الأهلي (المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب)، في حالة عدم حصول أبناء ميت عقبة على 85 مليون جنيه من برزنتيشن سبورت.

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ووجه رئيس الزمالك رسالة لمحمود الخطيب، رئيس الأهلي، قال فيها: "قادر على أن أهين الآخرين، لكني أمتنع، فأنا عميد الأدب العربي"، وكشف أنه سيتقدم بشكوى للأجهزة المعنية بمراقبة الإعلام ضد الخطيب ومن معه، مثل عدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ، مطالبًا رئيس قناة الأهلي الذي يعد صديقًا له، بالتصدي لهذه الأمور. ولفت