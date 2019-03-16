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انت الان تتابع السبت الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
?يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي دوري أبطال إفريقيا، يخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، كما سيواجه سيمبا التنزاني نظيره فيتا كلوب الأنجولي بنفس المجموعة، أما الإسماعيلي فيلعب مباراة تحصيل حاصل على أرض الإفريقي التونسي، أما الدوري المصري فيشهد مباراة واحدة، ستحمل الكثير من الندية، عندما يستضيف المصري نظيره سموحة، إذ يعود التوأم لمواجهة فريقهما السابق، وفي الدوري الإسباني يستهل زين الدين زيدان ولايته الثانية كمدرب لريال مدريد باستضافة سيلتا فيجو.
- دوري أبطال إفريقيا مازيمبي x النادي الرياضي القسنطيني – الثالثة عصرًا النادي الإفريقي x الإسماعيلي – الثالثة عصرًا حوريا x أورلاندو بيراتس – الثالثة عصرًا الأهلي x شبيبة الساورة – السادسة مساء سيمبا x فيتا كلوب – السادسة مساء - الدوري المصري المصري البورسعيدي
مازيمبي x النادي الرياضي القسنطيني – الثالثة عصرًا
النادي الإفريقي x الإسماعيلي – الثالثة عصرًا
حوريا x أورلاندو بيراتس – الثالثة عصرًا
الأهلي x شبيبة الساورة – السادسة مساء
سيمبا x فيتا كلوب – السادسة مساء
- الدوري المصري
المصري البورسعيدي x سموحة – السادسة مساء- الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد x هيديرسفيلد تاون – الخامسة مساء
بيرنلي x ليستر سيتي – الخامسة مساء
بورنموث x نيوكاسل يونايتد – الخامسة مساء
واتفورد x كريستال بالاس – الثانية والربع ظهرًا
سوانزي سيتي x مانشستر سيتي – السابعة والربع مساء
وولفرهامبتون x مانشستر يونايتد – العاشرة مساء
ريال مدريد x سيلتا فيجو – الخامسة والربع مساء
أتلتيك بيلباو x أتلتيكو مدريد – السابعة والنصف مساء
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