انت الان تتابع هل الأهلي استفاد من الشحات ورمضان؟ حازم إمام يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

حسين الشحات

علق حازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على مستوى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُنتقل حديثًا لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من صفوف نادي العين الإماراتي الذي قارب المائة مليون جنيه. وقال إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، أن حسين الشحات بكل تأكيد لاعب رائع ولديه إمكانيات عالية جدًا والجميع يعلم قدراته الفنية، ولاعب لديه تحركات مؤثرة داخل الملعب سواء بالكرة أو بدون كرة.

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وتابع: "حسين في الوقت الحالي ليس هو حسين الذي نعلمه وقت ما كان في صفوف مصر المقاصة أو العين الإماراتي "اللي مكسر الدنيا"، بالتأكيد هو يتعرض لضغوط كبيرة من الممكن أن تكون أثرت عليه بسبب المبلغ الكبير الذي انتقل به من العين للأهلي، يجعل البعض يطالبه بكل شيء". وعن رمضان صبحي قال نجم الزمالك: "رمضان لديه