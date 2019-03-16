انت الان تتابع الزمالك: نحترم نصر حسين داي.. وحضرنا بالجزائر للفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
الزمالك
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، احترام القلعة البيضاء لنظيره نصر حسين داي الجزائري، قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2018- 2019). وأشار أمير مرتضى، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أنه رغم احترام الفريق الجزائري، فإن الزمالك حضر في الجزائر من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8 لبطولة كأس الكونفيدرالية التي يسعى للحصول على لقبها.
وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن نصر حسين داي يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، ولكنه على ثقة بقدرات لاعبي الزمالك الذين تعاهدوا على إسعاد عشاق القلعة البيضاء. كما أكد أمير مرتضى منصور أن الملعب الذي يحتضن اللقاء جيد، وأن اللاعبين في كامل تركيزهم من أجل عبور تلك المباراة المهمة، مشيرًا إلى أن
وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن نصر حسين داي يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، ولكنه على ثقة بقدرات لاعبي الزمالك الذين تعاهدوا على إسعاد عشاق القلعة البيضاء.
كما أكد أمير مرتضى منصور أن الملعب الذي يحتضن اللقاء جيد، وأن اللاعبين في كامل تركيزهم من أجل عبور تلك المباراة المهمة، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك يتواصل هاتفيًّا مع البعثة من أجل تحفيز الفريق للقتال في الملعب.
ويتصدر نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وخلفه بيترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط لكل منهما، ثم جور ماهيا بـ6 نقاط، ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز أو التعادل لحسم تأهله للدور المقبل.
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