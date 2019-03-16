الإسماعيلي يبحث عن فوز شرفي في دوري الأبطال

١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

الإسماعيلي

يحتضن الملعب الأوليمبي برادس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة مساءً، لقاء النادي الإفريقي التونسي أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي سيقودها تحكيميًّا الحكم الدولي السوداني صاحب الـ43 عامًا، الفاضل محمد حسين أبو شنب. علمًا أن وزارة الداخلية التونسية وافقت على السماح للنادي الإفريقي ببيع 40 ألف تذكرة للمباراة، وحفزت إدارة الإفريقي الجماهير على الصفحة الرسمية للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقولها: "40 ألف محارب، 40 ألفا على قلب رجل واحد".

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ويبحث الدراويش عن فوز شرفي بعد الخروج من البطولة، بجانب كسر سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في هذا الدور، حيث يتذيل الإسماعيلي المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بينما يحتل الإفريقي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر النادي الرياضي القسنطينى