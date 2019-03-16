انت الان تتابع الإسماعيلي يبحث عن فوز شرفي في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
الإسماعيلي
يحتضن الملعب الأوليمبي برادس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة مساءً، لقاء النادي الإفريقي التونسي أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي سيقودها تحكيميًّا الحكم الدولي السوداني صاحب الـ43 عامًا، الفاضل محمد حسين أبو شنب. علمًا أن وزارة الداخلية التونسية وافقت على السماح للنادي الإفريقي ببيع 40 ألف تذكرة للمباراة، وحفزت إدارة الإفريقي الجماهير على الصفحة الرسمية للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقولها: "40 ألف محارب، 40 ألفا على قلب رجل واحد".
ويبحث الدراويش عن فوز شرفي بعد الخروج من البطولة، بجانب كسر سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في هذا الدور، حيث يتذيل الإسماعيلي المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بينما يحتل الإفريقي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر النادي الرياضي القسنطينى
ويبحث الدراويش عن فوز شرفي بعد الخروج من البطولة، بجانب كسر سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في هذا الدور، حيث يتذيل الإسماعيلي المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بينما يحتل الإفريقي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر النادي الرياضي القسنطينى الجزائري برصيد 10 نقاط.
وتشير الأرقام إلى أن الفرق المصرية خاضت 47 مواجهة في تونس، حققت الفوز في 11 مباراة، وتعادلت في نفس الرقم، وخسرت في 25 مواجهة، ويمتلك الأهلي سجلا تاريخيا في تونس، حيث حقق الفوز 6 مرات، ليكون أكثر فريق مصري يحقق ذلك في تونس، يليه الإسماعيلي والزمالك بمرتين لكل منهما، بجانب فوز واحد لحرس الحدود، ويتمتع الدراويش بسجل جيد أمام فرق تونس بملعبها بعد أن خاض 5 مباريات حقق الفوز مرتين، وتعادل مرة وخسر مواجهتين.
لا يوجد المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يبحث عن فوز شرفي في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.