انت الان تتابع بسبب صادق والإخوان.. رئيس الزمالك يوجه رسالة للخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:التحرير ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ ص
الخطيب
شن رئيس نادي الزمالك هجوما جديدا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب ما وصفه بـ"الإساءات" التي يتعرض لها ناديه عبر برامج قناة الأهلي في الفترة الأخيرة، موضحا أنه تقدم بـ28 بلاغا للنائب العام ضد الخطيب وقناة النادي التي تصر على تسخير برامجها من أجل الهجوم على الزمالك وفريق الكرة. وشدد رئيس الزمالك، على أن أسهل شيء هو قلة الأدب والخروج عن النص، متسائلاً: "يعني إيه علاء صادق الإخواني يكتب على الفيسبوك إن طارق حامد يتعاطى منشطات وقناة الأهلي تعلن الخبر، هو في إيه بين الإخوان ومجلس إدارة الأهلي".
وتابع قائلاً: "القيعي شتم الزمالك في برنامجه أكثر من مرة، وشريف عبد المنعم هاجم الزمالك والولد الأقرع تطاول على نادي الزمالك، والخطيب مبسوط بما يحدث في قناة الأهلي". وأضاف رئيس الزمالك: "أنا بقول للخطيب.. عيب يا محمود بلاش أنا ونادي الزمالك، هترجع تزعل وتروح تشتكي لوزير الرياضة وتعيط للمسؤولين، إحنا
وتابع قائلاً: "القيعي شتم الزمالك في برنامجه أكثر من مرة، وشريف عبد المنعم هاجم الزمالك والولد الأقرع تطاول على نادي الزمالك، والخطيب مبسوط بما يحدث في قناة الأهلي".
وأضاف رئيس الزمالك: "أنا بقول للخطيب.. عيب يا محمود بلاش أنا ونادي الزمالك، هترجع تزعل وتروح تشتكي لوزير الرياضة وتعيط للمسؤولين، إحنا مش حرامية ولا قلبنا تركي آل شيخ، ده آخر انذار".
وأعلنت إدارة نادي الزمالك قبل أيام تقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد الإساءة التي وجهها شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق والمحلل بقناة النادي، لنادي الزمالك في برنامج ملعب الأهلي، طالبت فيها بإيقاف البرنامج والمحلل الذي هاجم النادي.
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