الان تتابع «كاف» يدرس تنظيم بطولة أفريقية جديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:
كشف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، عن تجربة جديدة للكرة الأفريقية، إذ أكد تفكيره في تنظيم بطولة شبيهة بدوري الأمم الأوروبية، وذلك في “القارة السمراء”.
وقال رئيس كاف، في تصريحات صحافية إن الاتحادات الأفريقية تؤيد الفكرة إلى حد كبير، وأنه يثق في إمكانية تحقيق ذلك في المستقبل.
وأضاف أحمد أن ذلك المشروع سيمثل طفرة في الكرة الأفريقية، وسيجذب العديد من الشركات الراعية في العالم نحو القارة السمراء، لكنه أكد ضرورة التفكير بتمعن وتركيز؛ من أجل وضع أفضل صيغة ممكنة للبطولة.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نظم بطولة دوري الأمم الأوروبية بداية من سبتمبر الماضي، حيث تشارك فيها كافة المنتخبات في “القارة العجوز” في أربع مستويات حسب تصنيفها الدولي.
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