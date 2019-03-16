شكرا لقرائتكم "تحصيل حاصل"..الإسماعيلى فى مواجهة إفريقية على أرض تونسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الاسماعيلى فى الثالثة عصر اليوم السبت ضيفاً على نظيره الافريقى التونسى على الملعب الاوليمبى برادس فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسط حضور 40 ألف مشجع ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد ومشرف أمام الأفريقى بالرغم من توديع البطولة رسميًا عقب تعادله الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما.

ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يأتى مازيمبى الكونغولى ثانياً برصيد 8 نقاط وفى المركز الثالث يظهر الافريقى التونسى برصيد 7 نقاط ويقبع الاسماعيلى فى المركز الرابع برصيد نقطتين .

ويعد الإسماعيلى هو الفريق المصرى الوحيد الذي نجح فى إلحاق الخسارة بالافريقي فى تونس ،وذلك ضمن منافسات بطولة دورى أبطال العرب موسم 2005/2004 يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2005 باستاد المنزة بنتيجة هدفين مقابل هدف عن طريق محمد محسن ابو جريشة هدفين د21 و64 وسجل وسام يحيى هدف الافريقى الوحيد د31.

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بالنظر إلى لغة الارقام ، فلم يتلقى الإسماعيلي سوى هزيمة وحيدة أمام الافريقى التى كانت بالجولة الثانية للبطولة الحالية بالإسماعيلية وفاز قبلها فى 3 مباريات وتعادل فى لقائين.

سجل الدراويش فى شباك النادى التونسى 13 هدف واستقبلت شباكه 10 أهداف.