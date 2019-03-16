شكرا لقرائتكم جالطة سراي يرصد 200 مليون جنيه لضم تريزيجيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادى جالطة سراى يتمسك بالتعاقد مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "hurriyet"، أن فاتح تيريم المدير الفنى لنادى جالطة سراى، طالب الإدارة بوضع محمود تريزيجيه على رأس قائمة اللاعبين المراد التعاقد معهم الصيف المقبل على الرغم أن إدارة قاسم باشا سبق وأن رفضت عرضين من جالطة سراى لضم النجم المصرى فى وقت سابق.

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وأضافت الصحيفة، "جالطة سراى بدأ التخطيط لتعاقدات الموسم الجديد، وفاتح تيريم يريد رؤية تريزيجيه بقميص الفريق للتعاون من جديد مع المهاجم مباى دياني".

وتحدثت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع محمود تريزيجيه ستكلف خزينة جالطة سراى 10 ملايين يورو، ما يوازى 200 مليون جنيه مصري.

وشكل مباى ديانى ثنائياً ناجحاً مع محمود تريزيجيه فى قاسم باشا، وصفته الصحافة بالثنائى الأفضل فى تركيا فى ظل حالة الإنسجام والتفاهم التى سيطرت على الثنائي.

وإنتقل مباى ديانى لصفوف جالطة سراى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية فى صفقة كلفت خزينة النادى نحو 10 ملايين يورو.