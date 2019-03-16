شكرا لقرائتكم فاردى يُحقق رقم إيجابي فى البريميرليج ..تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفالا بكونه الأكثر تسجيلا ، نشر الحساب الرسمى للدورى الإنجليزى إحصائيات إيجابية لمهاجم ليستر جيمي فاردي 5 أهداف في آخر 5 مباريات ، وأشار الحساب إلى أنه أكثر المهاجمين تسجيلا في 16 مباراة سابقة لفريقه

وكانت قد أشارت التقارير إلى أن ليستر سيتي حافظ على نظافة شباكه في 57% من المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي