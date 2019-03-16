شكرا لقرائتكم زيدان يغازل التاريخ قبل المواجهة رقم 150 مع الريال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد لتحقيق إنجاز جديد فى بداية ولايته الثانية فى تدريب الفريق الملكى الذى يلتقى مع سيلتا فيجو فى المباراة التى تجمعهما فى الخامسة والربع مساء اليوم بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى "الليجا".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زيدان سيخوض المباراة الرسمية رقم 150 كمدرب لنادى ريال مدريد، ومن الصدفة أن آخر مباراة له فى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الموسم الماضى كانت أيضا ضد سيلتا فيجو وانتهت بفوز الفريق الملكى بنتيجة 6-0.

وقاد زيدان، فريق ريال مدريد، فى 149 مباراة فى مختلف المسابقات، حقق فيها الفوز فى 105 مباراة بنسبة فوز وصلت 70%، وتعادل 28، وخسر 16 مواجهة فقط، وسجل الفريق معه فى تلك الفترة 393 هدفًا، بمعدل 2.6 هدف فى المباراة الواحدة، واستقبلت شباكه 160 هدفًا.

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وعاد المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، لتدريب فريق ريال مدريد الإسبانى مرة أخرى خلفًا للأرجنتينى سانتياجو سولارى الذى تمت إقالته بعد الموسم المخيب للآمال، فى عقد يمتد حتى 30 يونيو من عام 2022.

وخاض زيدان مسيرة تدريبية حافلة مع ريال مدريد خلال الفترة من يناير 2016 حتى مايو من العام الماضى، قاده خلالها للتربع على عرش القارة الأوروبية.

وقاد المدرب الفرنسى الفريق الملكى نحو التتويج بتسعة ألقاب كبرى ليحتل المركز الثانى فى قائمة المدربين الأكثر تتويجًا بالألقاب مع الريال خلف ميجيل مونوز الذى قاده لـ14 لقبًا بين عامى (1960-1974).

وحصد زيدان 9 ألقاب مع ريال مدريد ضمت "3 دورى أبطال أوروبا، 2 كأس السوبر الأوروبى، 2 كأس العالم للأندية، الدورى الإسبانى، وكأس السوبر الإسبانى".

ومن المنتظر أن يحظى زين الدين زيدان بإستقبال حافل من جانب جماهير ريال مدريد، فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها مع النادى الملكى فى ولايته الاولى.