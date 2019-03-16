شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انضمام ثلاثى الأهلى لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم الثلاثى محمد هانى وصلاح محسن وعمرو السولية لاعبو الأهلى، لمعسكر المنتخب مساء اليوم وتحديدا عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى بدورى أبطال افريقيا. Advertisements وفضل الجهاز الفنى للمنتخب انضمام اللاعبين الثلاثة عقب المباراة مباشرة، بدلاً من العودة إلى القاهرة والانضمام للمعسكر ظهر اليوم التالى مع باقى اللاعبين. يذكر أن معسكر المنتخب سينطلق غدا الأحد ببرج العرب، على أن تطير بعثة الفراعنة للنيجر يوم 21 مارس الجارى لخوض مباراة 23 من نفس الشهر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

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