شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى، قائمة معسكر اسبانيا الذي يقام خلال الفترة من 17 مارس الحالى وحتي 27 من الشهر ذاته والذى يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأمريكي يوم 22 والمنتخب الهولندي يوم 26 من الشهر ذاته وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد القادم طوكيو.

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وأختار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب 27 لاعبا في قائمة المنتخب على أن يتم استبعاد 3 أسماء قبل السفر إلي اسبانيا وذلك وفقا لظروف واحتياجات بعض الأندية المرتبطة بخوض مباريات هامة خلال فترة المعسكر.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفي شوبير واسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم هشام وكريم وليد واكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف إسماعيل وغنام محمد غنام واسلام عطية وشريف محمد رضا وناصر ماهر وأحمد حمدى وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسى وأحمد ياسر ريان.